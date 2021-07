Lucha Libre Legend Super Porky Passes Away At 58

Jose Alvarado Nieves, who was known as Super Porky and Brazo de Plata, passed away on Monday at the age of 58. Talk show Mas Lucha announced Nieves’ passing during a video on Monday night.

Widely known for his incredible charisma, he got his start in wrestling back in 1977 under a mask as Brazo de Plata (Spanish for “Silver Arm”) and mostly wrestled in tag team matches with his brother Brazo de Oro (Spanish for “Gold Arm”).

He would then go on to join CMLL in 1985, spending 20 years in the promotion before popping up in WWE in 2005 as part of the short-lived SmackDown Juniors Division. After his WWE exit, he signed with AAA in 2006 and remained with the company through 2009 and went on to finish his career on the independent circuit while making occasional appearances in CMLL.

On behalf of 411, we send our condolences to the family, friends, and fans of Nieves.

You can see reactions AAA, CMLL, Andrade El Idolo, Santos Escobar, and others from the wrestling community below.

✝️ La familia #LuchaLibreAAA Worldwide se une en oración por el eterno descanso de José Luis Alvarado Nieves “Brazo de Plata” “Súper Porky”. Leyenda de la Lucha Libre Mexicana 🙏🏻 Nuestros corazones están con @Psychooriginal pic.twitter.com/a8HFwYRO5t — Lucha Libre AAA Worldwide (@luchalibreaaa) July 27, 2021

😢 ¡HASTA SIEMPRE, SÚPER PORKY!

El CMLL se une a la pena que embarga a la familia luchística por el sensible fallecimiento de José Luis Alvarado Nieves, mejor conocido como "Súper Porky (Brazo de Plata)" gladiador que marcara época en la Lucha Libre Mexicana. Descanse en paz. pic.twitter.com/20ssp4RjFQ — Lucha Libre CMLL (@CMLL_OFICIAL) July 27, 2021

A nombre de la familia de Robles Patrón Promotions queremos extenderles nuestras condolencias a la Familia Alvarado ante la pérdida de uno de sus pilares, el señor Súper Porky. Este caballero era una inspiración para muchos jóvenes que hoy día son luchadores, incluyendo sus hijos — Alberto El Patron (@PrideOfMexico) July 27, 2021

Su papá siempre estará muy orgulloso de ustedes. Nuestras condolencias a Máximo, Psycho y toda la familia Alvarado. Que descanse en paz. Mis condolencias hermanos @Psychooriginal @MaXiMo_Sioux — Alberto El Patron (@PrideOfMexico) July 27, 2021

Triste noticia para todos los que amamos la Lucha Libre, el día de hoy Super Porky mejor conocido como #BrazodePlata se fue a la Arena Celestial. 😢

Ahora los Mosqueteros están juntos.

Nuestras condolencias a sus hijos, su familia y su amigos.🙏🏼 pic.twitter.com/geAKOoDKlh — CintaDeOro (@CintaDeOro) July 27, 2021

Mi buen Porky un genial persona dentro y fuera del ring. Mi más sentido pésame para toda la familia Alvarado. Siempre en nuestros corazones. D.E.P R.I.P pic.twitter.com/xtTdQ2vbBX — “EL IDOLO” ANDRADE (@AndradeElIdolo) July 27, 2021