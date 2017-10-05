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Meet & Greets Announced For ROH Global Wars Tour

October 5, 2017 | Posted by Jeremy Thomas
ROH Global Wars 2017: Chicago

Ring of Honor has announced the meet and greet autograph sessions for its Global Wars tour, which takes place from October 12th through the 14th. Pricing runs $20 for singles wrestlers and $30 for tag teams. It includes one personal item or 8×10 photo (ROH supplied) signed & one posed photo.

The schedule is as follows:

October 12th – Buffalo, NY
* MINORU SUZUKI
* KILLER ELITE SQUAD (DAVEY BOY SMITH JR. & LANCE ARCHER)
* KENNY OMEGA
* YOUNG BUCKS
* WILL OSPREAY
* HIROMU TAKAHASHI
* YOSHI HASHI
* YANO
* KUSHIDA
* MANDY LEON
* INTERMISSION – THE KINGDOM (MATT TAVEN, VINNY MARSEGLIA & TK O’RYAN)

October 13th – Pittsburgh, PA
* KENNY OMEGA
* YOUNG BUCKS
* MARTY SCURLL
* CODY
* WILL OSPREAY
* HIROMU TAKAHASHI
* YOSHI HASHI
* YANO
* KUSHIDA
* JAY LETHAL
* DEONNA PURRAZZO
* INTERMISSION – MINORU SUZUKI & KILLER ELITE SQUAD (DAVEY BOY SMITH JR. & LANCE ARCHER)

October 14th – Columbus, OH
* MINORU SUZUKI
* KILLER ELITE SQUAD (DAVEY BOY SMITH JR. & LANCE ARCHER)
* KENNY OMEGA
* YOUNG BUCKS
* ADAM PAGE
* HIROMU TAKAHASHI
* YOSHI HASHI
* YANO
* KUSHIDA
* SILAS YOUNG
* INTERMISSION – BULLY RAY

October 15th – Villa Park, IL
* MINORU SUZUKI
* KILLER ELITE SQUAD (DAVEY BOY SMITH JR. & LANCE ARCHER)
* KENNY OMEGA
* YOUNG BUCKS
* MARTY SCURLL
* CODY
* HIROMU TAKAHASHI
* YOSHI HASHI
* YANO
* KUSHIDA
* JAY LETHAL
* INTERMISSION – BULLY RAY

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ROH, ROH Global Wars, Jeremy Thomas

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