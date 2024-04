New Betting Odds On WWE Draft, Including Who Gets Picked First and More

BetOnline has made new betting odds available for the WWE Draft, which begins on tonight’s episode of Smackdown in Cincinnati. You can find the numbers below:

Smackdown First Pick Night 1:

The Bloodline 1/2 (-200)

Randy Orton 3/2 (+150)

Bron Breaker 3/1 (+300)

Seth Rollins 7/2 (+350)

AJ Styles 10/1 (+1000)

Bianca Belair 10/1 (+1000)

Jey Uso 10/1 (+1000)

LA Knight 10/1 (+1000)

Liv Morgan 10/1 (+1000)

Alpha Academy 25/1 (+2500)

Andrade 50/1 (+5000)

Cedric Alexander and Ashante Adonis 50/1 (+5000)

Ivar 50/1 (+5000)

Ricochet 50/1 (+5000)

Sheamus 50/1 (+5000)

The O.C. 50/1 (+5000)

Zoey Stark 50/1 (+5000)

Raw First Pick Night 1

Randy Orton 2/3 (-150)

The Bloodline 3/2 (+150)

Bron Breaker 5/2 (+250)

Seth Rollins 4/1 (+400)

AJ Styles 10/1 (+1000)

Bianca Belair 10/1 (+1000)

Jey Uso 10/1 (+1000)

LA Knight 10/1 (+1000)

Liv Morgan 10/1 (+1000)

Alpha Academy 25/1 (+2500)

Andrade 50/1 (+5000)

Cedric Alexander and Ashante Adonis 50/1 (+5000)

Ivar 50/1 (+5000)

Ricochet 50/1 (+5000)

Sheamus 50/1 (+5000)

The O.C. 50/1 (+5000)

Zoey Stark 50/1 (+5000)

First Woman Drafted Night 1

Bianca Belair 1/2 (-200)

Liv Morgan 3/2 (+150)

Shayna Baszler 5/2 (+250)

Zoey Stark 3/1 (+300)

Nia Jax 4/1 (+400)

Alba Fyre and Isla Dawn 16/1 (+1600)