New Japan Road Tour Announced: Will Include Tournament To Crown New IWGP Jr. Heavyweight Tag Team Champions

NJPW has announced that there will be a tournament to crown new IWGP Jr. Heavyweight tag team champions after Roppongi 3K vacated them last week. The tournament will happen during the New Japan Road tour, which was also announced early this morning.

The four team round-robin will begin on September 5 (the tour begins September 3), with the two teams that get the most points facing each other on September 11. Overall there will be six matches across three nights. Two points go to the winners, one point for a draw and zero for a loss. The teams include Ryusuke Taguchi & Master Wato, Hiromu Takahashi & BUSHI, El Desperado & Yoshinobu Kanemaru and the team of Taiji Ishimori & Gedo. The tour includes:

September 3:

* Yuji Nagata vs. Gabriel Kidd

* Tomoaki Honma & Satoshi Kojima vs. Jado & Yujiro Takahashi

* Yota Tsuji, YOSHI-HASHI, Tomohiro Ishii & Hirooki Goto vs. Yuya Uemura, SHO, Toru Yano & Kazuchika Okada

* SANADA & Shingo Takagi vs. DOUKI & Minoru Suzuki

* Master Wato, Ryusuke Taguchi, Kota Ibushi & Hiroshi Tanahashi vs. Yoshinobu Kanemaru, El Desperado, Zack Sabre Jr. & Taichi

* BUSHI, Hiromu Takahashi & Tetsuya Naito vs. Gedo, Taiji Ishimori & EVIL

September 5:

* Satoshi Kojima vs. Yota Tsuji

* Yuya Uemura, YOSHI-HASHI, Tomohiro Ishii & Hirooki Goto vs. Gabriel Kidd, SHO, Toru Yano & Kazuchika Okada

* Tomoaki Honma, Yuji Nagata, Kota Ibushi & Hiroshi Tanahashi vs. DOUKI, Minoru Suzuki, Zack Sabre Jr & Taichi

* SANADA, Shingo Takagi & Tetsuya Naito vs. Jado, EVIL and Yujiro Takahashi

* IWGP Jr. Heavyweight Tag Team Title Tournament: Master Wato & Ryusuke Taguchi vs. Yoshinobu Kanemaru & El Desperado

* IWGP Jr. Heavyweight Tag Team Title Tournament: BUSHI & Hiromu Takahashi vs. Gedo & Taiji Ishimori

September 6:

* Yuji Nagata vs. Yuya Uemura

* Gabriel Kidd, YOSHI-HASHI, Tomohiro Ishii & Hirooki Goto vs. Yota Tsuji, SHO, Toru Yano & Kazuchika Okada

* Tomoaki Honma, Satoshi Kojima, Kota Ibushi & Hiroshi Tanahashi vs. DOUKI, Minoru Suzuki, Taichi & Zack Sabre Jr.

* SANADA, Shingo Takagi & Tetsuya Naito vs. Jado, EVIL & Yujiro Takahashi

* IWGP Jr. Heavyweight Tag Team Title Tournament: Yoshinobu Kanemaru & El Desperado vs. Gedo & Taiji Ishimori

* IWGP Jr. Heavyweight Tag Team Title Tournament: BUSHI & Hiromu Takahashi vs. Master Wato & Ryusuke Taguchi

September 8:

* Yuji Nagata vs. Gabriel Kidd

* Yota Tsuji, YOSHI-HASHI, Tomohiro Ishii & Hirooki Goto vs. Yuya Uemura, SHO, Toru Yano & Kazuchika Okada

* Master Wato, Ryusuke Taguchi, Satoshi Kojima & Hiroyoshi Tenzan vs. Jado, Gedo, Taiji Ishimori & Yujiro Takahashi

* Tomoaki Honma, Kota Ibushi & Hiroshi Tanahashi vs. DOUKI, Zack Sabre Jr. & Taichi

* BUSHI, Hiromu Takahashi & Shingo Takagi vs. Yoshinobu Kanemaru, El Desperado & Minoru Suzuki

* SANADA & Tetsuya Naito vs. EVIL & Dick Togo

September 9:

* Satoshi Kojima vs. Yota Tsuji

* Yuya Uemura, YOSHI-HASHI, Tomohiro Ishii & Hirooki Goto vs. Gabriel Kidd, SHO, Toru Yano & Kazuchika Okada

* Tomoaki Honma, Yuji Nagata, Kota Ibushi & Hiroshi Tanahashi vs. DOUKI, Minoru Suzuki, Zack Sabre Jr. & Taichi

* SANADA, Shingo Takagi, Tetsuya Naito vs. EVIL, Dick Togo & Yujiro Takahashi

* IWGP Jr. Heavyweight Tag Team Title Tournament: Master Wato & Ryusuke Taguchi vs. Gedo & Taiji Ishimori

* IWGP Jr. Heavyweight Tag Team Title Tournament: Hiromu Takahashi & BUSHI vs. Yoshinobu Kanemaru & El Desperado

September 11:

* IWGP Jr. Heavyweight Tag Team Title Tournament Finals: TBD vs. TBD

* Never Openweight 6-Man Tag Team Titles: YOSHI-HASHI, Tomohiro Ishii & Hirooki Goto vs. SHO, Toru Yano & Kazuchika Okada