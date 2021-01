NJPW Announces Full Road to New Beginning Tour Lineups & Early Start Times

– NJPW has announced the full lineups and cards for the upcoming Road to New Beginning Tour. The tour kicks off on Sunday, January 17 in Tokyo, Japan at Korakuen Hall. Here’s the full breakdown of the Road to New Beginning from NJPW:

January 17 – Korakuen Hall

* Yota Tsuji & Satoshi Kojima vs. Great-O-Khan & Will Ospreay

* DOUKI, Yoshinobu Kanemaru, El Desperado, Minoru Suzuki vs. Jado, Gedo, El Phantasmo, Taiji Ishimori

* Tomohiro Ishii, Hirooki Goto, Kazuchika Okada vs. Dick Togo, Yujiro Takahashi, EVIL

* Tomoaki Honma, Hiroshi Tanahashi, Kota Ibushi vs. Tetsuya Naito, Shingo Takagi, SANADA

* Master Wato & SHO vs. BUSHI & Hiromu Takahashi

January 18 – Korakuen Hall

* Yuya Uemura & Satoshi Kojima vs. Great-O-Khan & Will Ospreay

* DOUKI, Yoshinobu Kanemaru, El Desperado, Minoru Suzuki vs. Jado, Gedo, El Phantasmo, Taiji Ishimori

* Tomohiro Ishii, YOSHI-HASHI, Kazuchika Okada vs. Dick Togo, Yujiro Takahashi, EVIL

* Tomoaki Honma, SHO, Kota Ibushi vs. Tetsuya Naito, Hiromu Takahashi, SANADA

* Master Wato & Hiroshi Tanahashi vs. BUSHI & Shingo Takagi

January 19 – Korakuen

* Yota Tsuji & Satoshi Kojima vs. Great-O-Khan & Will Ospreay

* DOUKI, Yoshinobu Kanemaru, El Desperado, Minoru Suzuki vs. Jado, Gedo, El Phantasmo, Taiji Ishimori

* Hirooki Goto, YOSHI-HASHI, Kazuchika Okada vs. Dick Togo, Yujiro Takahashi, EVIL

* Tomoaki Honma & Kota Ibushi vs. Tetsuya Naito & SANADA

* Master Wato, Hiroshi Tanahashi & SHO vs. BUSHI, Hiromu Takashi & Shingo Takagi

January 21 – Saiden Chemical Arena

* Yota Tsuji & Togi Makabe vs. Tiger Mask & Yuji Nagata

* Yuya Uemura & Satoshi Kojima vs. Great-O-Khan & Will Ospreay

* DOUKI, Yoshinobu Kanemaru, El Desperado, Minoru Suzuki vs. Jado, Gedo, El Phantasmo, Taiji Ishimori

* Tomohiro Ishii, Hirooki Goto, Kazuchika Okada vs. Dick Togo, Yujiro Takahashi, EVIL

* Master Wato, SHO, Tomoaki Honma, Hiroshi Tanahashi, Kota Ibushi vs. BUSHI, Hiromu Takahashi, Tetsuya Naito, Shingo Takagi, SANADA

January 23 – Ota City General Gymnasium

* DOUKI & Minoru Suzuki vs. Jado & Gedo

* Tomohiro Ishii, YOSHI-HASHI, Kazuchika Okada vs. Dick Togo, Yujiro Takahashi, EVIL

* Hiroyoshi Tenzan & Satoshi Kojima vs. Great-O-Khan & Will Ospreay

* Elimination Match: Master Wato, SHO, Tomoaki Honma, Hiroshi Tanahashi, Kota Ibushi vs. BUSHI, Hiromu Takahashi, Tetsuya Naito, Shingo Takagi, SANADA

* NJPW IWGP Junior Heavyweight Championship Match: Yoshinobu Kanemaru & El Desperado (c) vs. El Phantasmo & Taiji Ishimori

January 24 – Korakuen Hall

* Yuya Uemura, Tiger Mask, Yuji Nagata, Togi Makabe vs. DOUKI, Yoshinobu Kanemura, El Desperado, Minoru Suzuki

* Hiroyoshi Tenzan & Satoshi Kojima vs. Great-O-Khan & Will Ospreay

* YOSHI-HASHI, Hirooki Goto, Kazuchika Okada vs. Dick Togo, Yujiro Takahashi, EVIL

* SHO & Tomoaki Honma vs. Hiromu Takahashi & Tetsuya Naito

* Master Wato, Hiroshi Tanahashi, Kota Ibushi vs. BUSHI, Shingo Takagi, SANADA

January 25 – Korakuen Hall

* Yuya Uemura, Tiger Mask, Yuji Nagata, Togi Makabe vs. Jado, Gedo, El Phantasmo, Taiji Ishimori

* Hiroyoshi Tenzan & Satoshi Kojima vs. Great-O-Khan & Will Ospreay

* Tomohiro Ishii, Hirooki Goto, Kazuchika Okada vs. Dick Togo, Yujiro Takahashi, EVIL

* Master Wato & Tomoaki Honma vs. Tetsuya Naito & BUSHI

* SHO, Hiroshi Tanahashi, Kota Ibushi vs. Hiromu Takahashi, Shingo Takagi, SANADA

January 28 – Nagano Athletic Park Gym

* Yuya Uemura & Togi Makabe vs. Tiger Mask & Yuji Nagata

* DOUKI, Yoshinobu Kanemaru, El Desperado, Minoru Suzuki vs. Jado, Gedo, El Phantasmo, Taiji Ishimori

* Hiroyoshi Tenzan & Satoshi Kojima vs. Great-O-Khan & Will Ospreay

* YOSHI-HASHI, Tomohiro Ishii, Kazuchika Okada vs. Dick Togo, Yujiro Takahashi, EVIL

* Master Wato, SHO, Tomoaki Honma, Hiroshi Tanahashi, Kota Ibushi vs. BUSHI, Hiromu Takahashi, Tetsuya Naito, Shingo Takagi, SANADA

February 1 – Korakuen Hall

* Yota Tsuji vs. Gabriel Kidd

* Master Wato, SHO, Tomoaki Honma, Kota Ibushi vs. BUSHI, Hiromu Takahashi, Tetsuya Naito, SANADA

*Toru Yano, Tomohiro Ishii, Kazuchika Okada vs. Dick Togo, Yujiro Takahashi, EVIL

* Elimination Match: DOUKI, Yoshinobu Kanemaru, El Desperado, Zack Sabre Jr, Taichi vs. Jado, El Phantasmo, Taiji Ishimori, Tanga Loa, Tama Tonga

February 2 – Korakuen Hall

* Yota Tsuji vs. Gabriel Kidd

* Yuya Uemura & Ryusuke Taguchi vs. El Phantasmo & Taiji Ishimori

* Master Wato, SHO, Tomoaki Honma, Kota Ibushi vs. BUSHI, Hiromu Takahashi, Tetsuya Naito, SANADA

* Elimination Match: YOSHI-HASHI, Tomohiro Ishii, Hirooki Goto, Toru Yano vs. Dick Togo, Yujiro Takahashi, Tanga Loa, Tama Tonga, EVIL

February 3 – Korakuen Hall

* Gabriel Kidd & Ryusuki Taguchi vs. Yuya Uemura & Yota Tsuji

* Toru Yano, Tomohiro Ishii, Kazuchika Okada vs. Dick Togo, Yujiro Takahashi, EVIL

* DOUKI, Yoshinobu Kanemaru, El Desperado, Zack Sabre Jr, Taichi vs. Jado, El Phantasmo, Taiji Ishimori, Tanga Loa, Tama Tonga

* SHO & Tomoaki Honma vs. Hiromu Takahashi & Tetsuya Naito

* Master Wato & Kota Ibushi vs. BUSHI & SANADA

February 8 – Korakuen Hall

* Gabriel Kidd, Yuya Uemura, Ryusuke Taguchi vs. Yoshinobu Kanemaru, El Desperado, Minoru Suzuki

* Hirooki Goto, Tomohiro Ishii, Kazuchika Okada vs. Dick Togo, Yujiro Takahashi, EVIL

* DOUKI, Zack Sabre Jr., Taichi vs. Jado, Tanga Loa, Tama Tonga

* Master Wato & Tomoaki Honma vs. BUSHI & Tetsuya Naito

* SHO & Kota Ibushi vs. Hiromu Takahashi & SANADA

Additionally, NJPW noted that events between the dates of Jan. 17 and Feb. 8 will have earlier start times, including NJPW World broadcasts, due to the state of emergency being declared in several Japanese prefectures from the pandemic.