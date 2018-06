NJPW Announces All G1 Climax 28 Tournament Matches

At this morning’s NJPW Kizuna Road, NJPW announced all of the G1 Climax 28 tournament matches and what night’s they will take place on…

JULY 14

* A Block Match: Hiroshi Tanahashi vs. Minoru Suzuki

* A Block Match: Togi Makabe vs. YOSHI-HASHI

* A Block Match: Michael Elgin vs. EVIL

* A Block Match: Kazuchika Okada vs. Jay White

* A Block Match: Bad Luck Fale vs. Hangman Page

JULY 15

* B Block Match: Juice Robinson vs. Tama Tonga

* B Block Match: Hirooki Goto vs. SANADA

* B Block Match: Tomohiro Ishii vs. Toru Yano

* B Block Match: Kenny Omega vs. Tetsuya Naito

* B Block Match: Kota Ibushi vs. Zack Sabre Jr.

JULY 16

* A Block Match: Hiroshi Tanahashi vs. Jay Whit

* A Block Match: Togi Makabe vs. Minoru Suzuki

* A Block Match: Michael Elgin vs. Hangman Page

* A Block Match: Kazuchika Okada vs. Bad Luck Fale

* A Block Match: YOSHI-HASHI vs. EVIL

JULY 19

* B Block Match: Juice Robinson vs. Kota Ibushi

* B Block Match: Hirooki Goto vs. Kenny Omega

* B Block Match: Tomohiro Ishii vs. Tetsuya Naito

* B Block Match: Toru Yano vs. Zack Sabre Jr.

* B Block Match: SANADA vs. Tama Tonga

JULY 20

* A Block Match: Hiroshi Tanahashi vs. Bad Luck Fale

* A Block Match: Togi Makabe vs. EVIL

* A Block Match: Michael Elgin vs. Jay White

* A Block Match: Kazuchika Okada vs. Hangman Page

* A Block Match: YOSHI-HASHI vs. Minoru Suzuki

JULY 21

* B Block Match: Juice Robinson vs. Tetsuya Naito

* B Block Match: Hirooki Goto vs. Tomohiro Ishii

* B Block Match: Toru Yano vs. Kota Ibushi

* B Block Match: Kenny Omega vs. Tama Tonga

* B Block Match: SANADA vs. Zack Sabre Jr.

JULY 22

* A Block Match: Hiroshi Tanahashi vs. Hangman Page

* A Block Match: Togi Makabe vs. Kazuchika Okada

* A Block Match: Michael Elgin vs. YOSHI-HASHI

* A Block Match: Jay White vs. Minoru Suzuki

* A Block Match: EVIL vs. Bad Luck Fale

JULY 26

* B Block Match: Juice Robinson vs. Kenny Omega

* B Block Match: Hirooki Goto vs. Toru Yano

* B Block Match: Tomohiro Ishii vs. Zack Sabre Jr.

* B Block Match: Tetsuya Naito vs. Tama Tonga

* B Block Match: SANADA vs. Kota Ibushi

JULY 27

* A Block Match: Hiroshi Tanahashi vs. Togi Makabe

* A Block Match: Michael Elgin vs. Minoru Suzuki

* A Block Match: Kazuchika Okada vs. YOSHI-HASHI

* A Block Match: Jay White vs. Bad Luck Fale

* A Block Match: EVIL vs. Hangman Page

JULY 28

* B Block Match: Juice Robinson vs. Toru Yano

* B Block Match: Hirooki Goto vs. Tetsuya Naito

* B Block Match: Tomohiro Ishii vs. Kota Ibushi

* B Block Match: Kenny Omega vs. SANADA

* B Block Match: Tama Tonga vs. Zack Sabre Jr.

JULY 30

* A Block Match: Hiroshi Tanahashi vs. YOSHI-HASHI

* A Block Match: Togi Makabe vs. Bad Luck Fale

* A Block Match: Michael Elgin vs. Kazuchika Okada

* A Block Match: Jay White vs. Hangman Page

* A Block Match: EVIL vs. Minoru Suzuki

AUGUST 1

* B Block Match: Juice Robinson vs. SANADA

* B Block Match: Hirooki Goto vs. Kota Ibushi

* B Block Match: Tomohiro Ishii vs. Tama Tonga

* B Block Match: Toru Yano vs. Tetsuya Naito

* B Block Match: Kenny Omega vs. Zack Sabre Jr.

AUGUST 2

* A Block Match: Hiroshi Tanahashi vs. EVIL

* A Block Match: Togi Makabe vs. Hangman Page

* A Block Match: Michael Elgin vs. Bad Luck Fale

* A Block Match: Kazuchika Okada vs. Minoru Suzuki

* A Block Match: Jay White vs. YOSHI-HASHI

AUGUST 4

* B Block Match: Juice Robinson vs. Zack Sabre Jr.

* B Block Match: Hirooki Goto vs. Tama Tonga

* B Block Match: Tomohiro Ishii vs. Kenny Omega

* B Block Match: Toru Yano vs. SANADA

* B Block Match: Tetsuya Naito vs. Kota Ibushi

AUGUST 5

* A Block Match: Hiroshi Tanahashi vs. Michael Elgin

* A Block Match: Togi Makabe vs. Jay White

* A Block Match: Kazuchika Okada vs. EVIL

* A Block Match: YOSHI-HASHI vs. Bad Luck Fale

* A Block Match: Hangman Page vs. Minoru Suzuki

AUGUST 8

* B Block Match: Juice Robinson vs. Tomohiro Ishii

* B Block Match: Hirooki Goto vs. Zack Sabre Jr.

* B Block Match: Toru Yano vs. Kenny Omega

* B Block Match: Kota Ibushi vs. Tama Tonga

* B Block Match: Tetsuya Naito vs. SANADA

AUGUST 10

* A Block Match: Hiroshi Tanahashi vs. Kazuchika Okada

* A Block Match: Togi Makabe vs. Michael Elgin

* A Block Match: Jay White vs. EVIL

* A Block Match: YOSHI-HASHI vs. Hangman Page

* A Block Match: Bad Luck Fale vs. Minoru Suzuki

AUGUST 11

* B Block Match: Juice Robinson vs. Hirooki Goto

* B Block Match: Tomohiro Ishii vs. SANADA

* B Block Match: Toru Yano vs. Tama Tonga

* B Block Match: Kenny Omega vs. Kota Ibushi

* B Block Match: Tetsuya Naito vs. Zack Sabre Jr.

AUGUST 12

THE FINALS