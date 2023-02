NJPW Announces Lineups For March Events, Including 51st Anniversary Show

New Japan Pro Wrestling has announced the lineups for its upcoming March events, which includes the 51st anniversary show on March 6. All of the cards will feature the first-round matches in the New Japan Cup tournament.

March 5 (Korakuen Hal in Tokyo):

* New Japan Cup: Taichi vs. SANADA

* New Japan Cup: Tetsuya Naito vs. El Phantasmo

* Kazuchika Okada, Hiroshi Tanahashi & Tomoaki Honma vs. Hirooki Goto, YOSHI-HASHI & Tomohiro Ishii

* Toru Yano, YOH & Lio Rush vs. Shingo Takagi, Hiromu Takahashi & BUSHI

* Minoru Suzuki, El Desperado & Yuto Nakashima vs. KENTA, Chase Owens & Gedo

* Shota Umino, Ren Narita, Ryusuke Taguchi & Master Wato vs. EVIL, Yujiro Takahashi, SHO & Dick Togo

* Tama Tonga & Ryohei Oiwa vs. Zack Sabre Jr. & Kosei Fujita.

NJPW 51st Anniversary (March 6 at Ota Ward General Gymnasium):

* New Japan Cup: David Finlay vs. Tomohiro Ishii

* New Japan Cup: Shota Umino vs. Yujiro Takahashi

* IWGP Tag Team Championship: Hirooki Goto & YOSHI-HASHI (c) vs. Kazuchika Okada & Hiroshi Tanahashi.

* Tama Tonga, Toru Yano & Satoshi Kojima vs. Will Ospreay & Aussie Open

* Zack Sabre Jr. & Kosei Fujita vs. KENTA & El Phantasmo

* Hiromu Takahashi & BUSHI vs. Lio Rush & YOH

* Tetsuya Naito, Shingo Takagi & SANADA vs. Jeff Cobb, Great-O-Khan & Aaron Henare

* Minoru Suzuki, El Desperado & Ren Narita vs. EVIL, SHO & Dick Togo.

March 8 (Fukushima at Big Palette Fukushima):

* New Japan Cup: Toru Yano vs. Mark Davis

* New Japan Cup: Ren Narita vs. EVIL

* Hirooki Goto, YOSHI-HASHI & YOH vs. Will Ospreay, Jeff Cobbs & Kyle Fletcher

* Tama Tonga, David Finlay & Lio Rush vs. Tetsuya Naito, SANADA & Hiromu Takahashi

* Shingo Takagi & BUSHI vs. Great-O-Khan & Aaron Henare

* Taichi, Yoshinobu Kanemaru, DOUKI & TAKA Michinoku vs. KENTA, Chase Owens, El Phantasmo & Gedo

* Zack Sabre Jr. & Kosei Fujita vs. Shota Umino & Yuto Nakashima.

March 10 (Yamanashi at Aimesse Yamanashi:

* New Japan Cup: Shingo Takagi vs. Aaron Henare

* New Japan Cup: YOSHI-HASHI vs. Kyle Fletcher

* Minoru Suzuki, Ren Narita, El Desperado & David Finlay vs. KENTA, Chase Owens, El Phantasmo & Gedo.

* Zack Sabre Jr. & Kosei Fujita vs. Yujiro Takahashi & SHO.

* Tama Tonga, YOH, Shota Umino & Lio Rush vs. Tetsuya Naito, SANADA, Hiromu Takahashi & BUSHI

* Hirooki Goto, Tomohiro Ishii, Toru Yano & Tomoaki Honma vs. Will Ospreay, Jeff Cobb, Great-O-Khan & Mark Davis

* Taichi & Yoshinobu Kanemaru vs. EVIL & Dick Togo