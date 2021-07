NJPW Announces Updated Lineups for Summer Struggle in Sapporo

– New Japan Pro Wrestling (NJPW) has announced the updated lineups for the two-night Summer Struggle in Sapporo show. The cards will be held on July 10 and 11 at the Makomanai Sekisui Heim Ice Arena in Sapporo, Japan. Here are the updated lineups for Nights 1 and 2:

Summer Struggle in Sapporo Night 1:

* IWGP Jr. Heavyweight Championship Match: El Desperado (c) vs. Taiji Ishimori

* Shingo Takagi, Tetsuya Naito, SANADA & BUSHI vs. Taichi, Zack Sabre Jr., Yoshinobu Kanemaru & DOUKI

* Kazuchika Okada & SHO vs. Jeff Cobb & Great-O-Khan

* Hiroshi Tanahashi, Ryusuke Taguchi & Rocky Romero vs. KENTA, Yujiro Takahashi & El Phantasmo

* Tomohiro Ishii & YOH vs. EVIL & Dick Togo

* Kota Ibushi & Master Wato vs. Yota Tsuji & Yuya Uemura

Summer Struggle in Sapporo Night 2:

* IWGP Heavyweight Tag Team Championship Match: Taichi & Zack Sabre Jr. (c) vs. Tetsuya Naito & SANADA

* Kota Ibushi & Master Wato vs. Shingo Takagi & BUSHI

* Kazuchika Okada & YOH vs. Jeff Cobb & Great-O-Khan

* Hiroshi Tanahashi & Yota Tsuji vs. KENTA & Yujiro Takahashi

* Tomohiro Ishii, Ryusuke Taguchi & Rocky Romero vs. EVIL, Taiji Ishimori & El Phantasmo

* SHO & Yuya Uemura vs. El Desperado & Yoshinobu Kanemaru

Summer Struggle in Sapporo will be streamed live in English on NJPW World.