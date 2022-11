NJPW Battle Autumn Night 15 Results: Six-Man Tag Main Event

New Japan Pro Wrestling held night 15 of the Battle Autumn tour this morning at Osaka Prefectural Gymnasium, Stadium 2 (Edion Arena Osaka) in Osaka, Japan. Here are results, via Fightful:

* Be-Bop Tag Team (Toru Yano & Hiroshi Tanahashi) def. Ryohei Oiwa & Yuta Nakashima

* Guerrillas of Destiny (Hikuleo & Jado) def. United Empire (Aaron Henare & Gideon Grey)

* United Empire (Jeff Cobb & Great-O-Khan) def. Tomoaki Honma & David Finlay

* Suzuki-Gun (DOUKI, El Desperado & Taichi) vs BULLET CLUB (Taiji Ishimori, Gedo & KENTA)

* Suzuki-Gun (Yoshinobu Kanemaru & Zack Saber Jr.) vs HOUSE OF TORTURE (EVIL & Dick Togo)

* BUSHI def. Francesco Akira

* Titan def. TJP

* Los Ingobernables De Japon (Hiromu Takahashi, Tetsuya Naito & SANADA) def. Ren Narita, Alex Zayne & Master Wato