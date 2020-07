NJPW Cards for New Japan Cup Final, 2020 Dominion, Tonight’s Lion’s Break Collision

– Here is the card for NJPW’s New Japan Cup Final on Saturday in Osaka:

* Kazuchika Okada vs. EVIL – New Japan Cup Tournament Final

* Tetsuya Naito, Shingo Takagi & Hiromu Takahashi vs. Tomohiro Ishii, SHO & Toru Yano

* Hiroshi Tanahashi, Kota Ibushi, Yuji Nagata & Ryusuke Taguchi vs. Taichi, Zack Sabre Jr., Minoru Suzuki & El Desperado

* SANADA & BUSHI vs. Yujiro Takahashi & Taiji Ishimori

* Master Wato vs. DOUKI

* Hiroyoshi Tenzan & Satoshi Kojima vs. Hirooki Goto & Gabriel Kidd

* Togi Makabe & Tomoaki Honma vs. Yota Tsuji & Yuya Uemura

– Here is the card for Sunday’s NJPW 2020 Dominion in Osaka:

* Tetsuya Naito vs. Winner of New Japan Cup for the IWGP Title

* Hiroshi Tanahashi & Kota Ibushi vs. Suzuki-gun’s Taichi & Zack Sabre Jr. for the IWGP Tag Team Titles

* Shingo Takagi vs. SHO for NEVER Openweight Title

– Tonight’s NJPW Lion’s Break Collision is set to feature:

* DKC vs. Rust Taylor

* Danny Limelight vs. TJP