NJPW Reveals Lineups For Road to Tokyo Dome Events

New Japan Pro Wrestling has announced the lineups for two Road to Tokyo Dome events on December 21 and 22, leading up to Wrestle Kingdom on January 4. They include:

December 21:

* NEVER Openweight Six-Man Tag Team Championship: Kazuchika Okada, Hiroshi Tanahashi & Tomohiro Ishii (c) vs. Great-O-Khan, Jeff Cobb & HENARE

* KOPW 2023 Championship: Taichi (c) vs Yoshinobu Kanemaru

* SANADA, Yuya Uemura & DOUKI vs. Tetsuya Naito, Yota Tsuji & BUSHI

* El Desperado & Satoshi Kojima vs. Hiromu Takahashi & Shingo Takagi

* Shota Umino, Tomoaki Honma & Master Wato vs. House of Torture (EVIL, SHO & Ren Narita)

* TJP, Francesco Akira & Callum Newman vs. Clark Connors, Drilla Moloney & Gedo

* Zack Sabre Jr. & Kosei Fujita vs. Yuto Nakashima & Oskar Leube

* Masked Horse & Masked Boltin vs. Tiger Mask & Toru Yano

December 22:

* SANADA, Yuya Uemura & Taichi vs. Tetsuya Naito, Shingo Takagi & Yota Tsuji

* Kazuchika Okada & Hiroshi Tanahashi vs. Zack Sabre Jr. & Kosei Fujita

* TJP vs. Clark Connors

* Francesco Akira vs. Drilla Moloney

* El Desperado & Mater Wato vs. Hiromu Takahashi & BUSHI

* Hirooki Goto & YOSHI-HASHI vs. Yuto Nakashima & Oskar Leube

* Tomohiro Ishii vs. Callum Newman

* Masked Horse & Masked Boltin vs. Toru Yano & YOH