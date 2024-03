NJPW New Japan Cup Finals: Yota Tsuji Wins The Tournament

New Japan Pro Wrestling held the New Japan Cup Finals this morning at Aole Nagaoka in Niigata, Japan. Yota Tsuji became this year’s tournament, defeating Hirooki Goto. Here are results, via Fightful:

* Los Ingobernables De Japon (BUSHI & Hiromu Takahashi) def. Katsuya Murashima & Shoma Kato

* United Empire (Francesco Akira, TJP & Great-O-Khan) def. Ryusuke Taguchi, Tanga Loa & Tomohiro Ishii

* Jet Setters (KUSHIDA & Kevin Knight) declare they will challenge for IWGP Junior Tag Team Titles.

* TMDK (Mikey Nicholls & Zack Saber Jr.) def. United Empire (Callum Newman & Jeff Cobb)

* BULLET CLUB (Gabe Kidd, Chase Owens & KENTA) def. Hiroyoshi Tenzan, Togi Makabe & YOSHI-HASHI

* HOUSE OF TORTURE (Yujiro Takahashi, Jack Perry & Ren Narita) def. El Desperado, Yuji Nagata & Shota Umino

* YOH def. Yoshinobu Kanemaru. SHO then challenged YOH for the IWGP Junior Championship.

* Boltin Oleg, Jado, Toru Yano, El Phantasmo & Hikuleo def. Just Five Guys (TAKA Michinoku, DOUKI, Yuya Uemura, Taichi & SANADA)

* Los Ingobernables De Japon (Shingo Takagi & Tetsuya Naito) def. HOUSE OF TORTURE (Dick Togo & EVIL)

* New Japan Cup Final: Yota Tsuji def. Hirouki Goto