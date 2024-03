NJPW New Japan Cup Night 5 Results: Jack Perry & SANADA Advance

New Japan Pro Wrestling held night five of the New Japan Cup tour earlier today at Item Ehime in Ehime, Japan. Here are results, via Fightful:

* TMDK (Mikey Nicholls & Zack Sabre Jr) def. Shoma Kato & Boltin Oleg

* Just Five Guys (DOUKI, Yuya Uemura & Taichi) def. El Desperado, Tomoaki Honma & Tomohiro Ishii

* BULLET CLUB (Chase Owens & KENTA) def. Togi Makabe & Hirooki Goto

* Jado, Tanga Loa & Shota Umino def. BULLET CLUB War Dogs (Gedo, Gabe Kidd & David Finlay)

* HOUSE OF TORTURE (EVIL, Ren Narita, Yoshinobu Kanemaru & Yujiro Takahashi) def. YOH, Ryusuke Taguchi, El Phantasmo & Hikuleo

* United Empire (Jeff Cobb, Great-O-Khan, TJP, Francesco Akira & Callum Newman) def. Los Ingobernables De Japon (Tetsuya Naito, Yota Tsuji, Shingo Takagi, Hiromu Takahashi & BUSHI)

* New Japan Cup Second Round: Jack Perry def. Toru Yano

* New Japan Cup Second Round: SANADA def. YOSHI-HASHI