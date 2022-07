NJPW New Japan Road Results 07.04.22: Bullet Club Win Main Event

NJPW held night seven of the New Japan Road tour at Korakuen Hall in Tokyo, Japan, with Bullet Club winning the main event. Here are results, via Fightful:

* Minoru Suzuki def. Kosei Fujita

* Satoshi Kojima def. TAKA Michinoku

* Great Bash Heel (Togi Makabe & Tomoaki Honma) vs Hiroyoshi Tenzan & Ryohei Oiwa

* Suzuki-Gun (Taichi, El Desperado & Yoshinobu Kanemaru) def. Yuji Nagata, The DKC & Clark Connors

* CHAOS (YOSHI-HASHI, Toru Yano & Hirooki Goto) vs HOUSE OF TORTURE (EVIL, Dick Togo & Yujiro Takahashi)

* Los Ingobernables De Japon (Shingo Takagi, tetsuya Naito, SANADA, Hiromu Takahashi & BUSHI) def. Kazuchika Okada, Tomohiro Ishii, Master Wato, Ryusuke Taguchi & Alex Zayne

* BULLET CLUB (KENTA & Taiji Ishimori) def. Hiroshi Tanahashi & KUSHIDA