NJPW News: Road to New Beginning Highlights, Updated Card For Saturday’s Show

– Here is the card for Saturday’s NJPW New Beginning in Osaka event. The show airs at 3AM ET and 411 will have live coverage of the show…

* IWGP Heavyweight Title Match: IWGP Heavyweight Champion Kazuchika Okada vs. SANADA

* NEVER Openweight Title Match: NEVER Openweight Champion Hirooki Goto vs. EVIL

* IWGP Junior Heavyweight Title Match: IWGP Junior Heavyweight Champion Will Ospreay vs. Hiromu Takahashi

* Tetsuya Naito vs. YOSHI-HASHI

* Gedo vs. BUSHI

* Togi Makabe, Michael Elgin, KUSHIDA & Ryusuke Taguchi vs. Minoru Suzuki, Takashi Iizuka, Taichi & Taka Michinoku

* Toa Henare, Juice Robinson & David Finlay vs. Jay White, Tomohiro Ishii & Toru Yano

* Roppongi 3K (Sho & Yoh) vs. Yoshinobu Kanemaru & El Desperado

* Kitamura Trial Series Match: Yuji Nagata vs. Katsuya Kitamura

