NJPW Releases Full Lineup For New Japan Road Events

– Full lineups for New Japan Road events:

10/4 in Toyama:

*Yugi Nagata vs. Yuya Uemura

*Satoshi Kojima and Hiroyoshi Tenzan vs. Yota Tsuji and Manabu Nakanishi

*Toa Henare and Jyushin Thunder Liger vs. Yoshinobu Kanemaru and Minoru Suzuki

*Tiger Mask, YOH, Tomohiro Ishii and Hirooki Goto vs. Jado, Gedo, Taiji Ishiimori and Yujiro Takahashi

*Shingo Takagi and Tetsuya Naito vs. DOUKI and Taichi

*Hiroshi Tanahashi 20th Anniversary Match I: YOSHI-HASHI, Tomoaki Honma and Tanahashi vs. Ryusuke Taguchi, Toru Yano and Togi Makabe

*SHO, Kota Ibushi, and Kazuchika Okada vs. BUSHI, EVIL and SANADA

10/5 in Niigata:

*Satoshi Kojima vs. Yota Tsuji

*Yuya Uemura and Hiroyoshi Tenzan vs. Manabu Nakanishi and Yugi Nagata

*YOSHI-HASHI and Jyushin Thunder Liger vs. DOUKI and Minoru Suzuki

*Tiger Mask, SHO, Tomohiro Ishii and Hirooki Goto vs. Jado, Gedo, Taiji Ishiimori and Yujiro Takahashi

*Shingo Takagi and Tetsuya Naito vs. Yoshinobu Kanemaru and Taichi

*Hiroshi Tanahashi 20th Anniversary Match II: Toa Henare, Tomoaki Honma and Tanahashi vs. Ryusuke Taguchi, Toru Yano and Togi Makabe

*YOH,Kota Ibushi, and Kazuchika Okada vs. BUSHI, EVIL and SANADA

10/7 in Tokyo:

*Yuya Uemura, Satoshi Kojima and Hiroyoshi Tenzan vs. Yota Tsuji, Manabu Nakanishi and Yugi Nagata

*Toa Henare vs. Shingo Takagi

*Tiger Mask and Jyushin Thunder Liger vs. Yoshinobu Kanemaru and Minoru Suzuki

*SHO, YOH, Tomohiro Ishii and Hirooki Goto vs. Jado, Gedo, Taiji Ishiimori and Yujiro Takahashi

*BUSHI and Tetsuya Naito vs. DOUKI and Taichi

*Hiroshi Tanahashi 20th Anniversary Match III: YOSHI-HASHI, Tomoaki Honma and Tanahashi vs. Ryusuke Taguchi, Toru Yano and Togi Makabe

*Kota Ibushi and Kazuchika Okada vs. EVIL and SANADA