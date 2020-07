NJPW Reveals Cards For New Japan Road and Sengoku Lord

NJPW has announced the cards for New Japan Road and Sengoku Lord, which includes EVIL’s first title defense. EVIL won the IWGP Heavyweight and Intercontinental titles by defeating Tetsuya Naito at Dominion this past weekend, before he joined Bullet Club. He will defend both titles against Hiromu Takahashi at Sengoku on July 25. But before that is New Japan Road on July 20. That card includes:

* Los Ingobernables De Japon (Hiromu Takahashi, Tetsuya Naito & BUSHI) vs BULLET CLUB (EVIL, Taiji Ishimori & Dick Togo)

* Master Wato, Yuji Nagata, Kota Ibushi & Hiroshi Tanahashi vs Suzuki-Gun (Yoshinobu Kanemaru, Minoru Suzuki, Zack Sabre Junior & Taichi)

* CHAOS (Hirooki Goto & Kazuchika Okada) vs BULLET CLUB (Gedo & Yujiro Takahashi)

* Los Ingobernables De Japon (Shingo Takagi & SANADA) vs Suzuki-Gun (El Desperado & DOUKI)

* Gabriel Kidd, Ryusuke Taguchi, Tomoaki Honma & Togi Makabe vs CHAOS (SHO, YOSHI-HASHI, Toru Yano & Tomohiro Ishii)

* TenCozy (Hiroyoshi Tenzan & Satoshi Kojima) vs Yota Tsuji & Yuya Uemura

And here’s the card for Sengoku:

* Double IWGP Intercontinental & Heavyweight Championship: EVIL (c) vs Hiromu Takahashi

* NEVER Openweight Championship: Shingo Takagi (c) vs El Desperado

* Kazuchika Okada vs Yujiro Takahashi

* Kota Ibushi, Hiroshi Tanahashi, Master Wato, Hiroyoshi Tenzan & Yuji Nagata vs Suzuki-Gun (Zack Sabre Junior, Taichi, Minoru Suzuki, Yoshinobu Kanemaru & DOUKI)

* CHAOS (SHO, YOSHI-HASHI & Hirooki Goto) vs Los Ingobernables De Japon (Tetsuya Naito, SANADA & BUSHI)

* Ryusuke Taguchi, Tomoaki Honma, Togi Makabe & Satoshi Kojima vs Tomohiro Ishii, Toru Yano, Yota Tsuji & Gabriel Kidd

* Taiji Ishimori vs Yuya Uemura