NJPW Road to New Beginning Results 1.28.21: LIJ Battle Golden Ace In the Main Event

NJPW held its final Road to New Beginning show this morning in Nagano, Japan featuring Los Ingobernables de Japon vs. Golden Ace and more. You can see the full results below, courtesy of Fightful:

* Tiger Mask & Yuji Nagata def. Togi Makabe & Yuya Uemura

* Suzuki-gun (DOUKI, El Desperado, Minoru Suzuki & Yoshinobu Kanemaru) def. BULLET CLUB (El Phantasmo, Gedo, Jado & Taiji Ishimori)

* TenKoji (Hiroyoshi Tenzan & Satoshi Kojima) def. The United Empire (Great-O-Khan & Will Ospreay) by DQ.

* CHAOS (Kazuchika Okada, Tomohiro Ishii & YOSHI-HASHI) def. BULLET CLUB (Dick Togo, EVIL & Yujiro Takahashi)

* Los Ingobernables de Japon (BUSHI, Hiromu Takahashi, SANADA, Shingo Takagi & Tetsuya Naito) def. Golden Ace (Hiroshi Tanahashi & Kota Ibushi), Master Wato, SHO & Tomoaki Honma