NJPW Road to New Beginning Night Nine Results: Bullet Club Headlines

NJPW held night nine of is Road to the New Beginning tour yesterday at the Saku City Gymnasium in Saku, Nagano, Japan. Here are results, via Cagematch:

* Aaron Henare def. Ryohei Oiwa

* Great-O-Khan def. Kosei Fujita

* Toru Yano def. Oskar Leube

* Los Ingobernables de Japon (BUSHI & SANADA) def. Tiger Mask & Tomoaki Honma

* House Of Torture (Dick Togo, EVIL, SHO & Yujiro Takahashi) def. El Desperado, Minoru Suzuki, Ren Narita & Yuto Nakashima

* Los Ingobernables de Japon (Hiromu Takahashi, Shingo Takagi & Tetsuya Naito) def. Kazuchika Okada, Ryusuke Taguchi & Shota Umino

* Guerrillas Of Destiny (Hikuleo, Jado & Tama Tonga), Hiroshi Tanahashi & Master Wato def. BULLET CLUB (El Phantasmo, Gedo, Jay White, KENTA & Taiji Ishimori)