NJPW Road to New Beginning Night Two Results: Six-Man Tag Headlines

New Japan Pro Wrestling held night two of the Road to New Beginning Tour today at Korakuen Hall in Tokyo, Japan. Here are results, via Fightful:

* Aaron Henare def. Oskar Leube

* Be-Bop Tag Team (Toru Yano & Hiroshi Tanahashi)) def. BULLET CLUB (KENTA & Gedo)

* BULLET CLUB’s Cutest Tag Team (El Phantasmo & Taiji Ishimori) def. Master Wato & Togi Makabe

* TMDK (Kosei Fujita, Shane Haste, Mikey Nicholls & Zack Sabre Jr) def. Yuto Nakashima, YOSHI-HASHI, Tomohiro Ishii & Hirooki Goto

* United Empire (TJP & Great-O-Khan) def. Just Two Guys (TAKA Michinoku & Yoshinobu Kanemaru)

* United Empire (Francesco Akira & Will Ospreay) def. Just Two Guys (Taichi & DOUKI)

* Los Ingobernables De Japon (Tetsuya Naito & SANADA) def. Shota Umino & Tomoaki Honma. Naito attacked Umino after the match.

* YOH, Ryusuke Taguchi & Kazuchika Okada def. Los Ingobernables De Japon (Shingo Takagi, Hiromu Takahashi & BUSHI)