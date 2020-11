NJPW Road to Power Struggle Night Ten Results: LIJ Defeats Bullet Club

The tenth and final night of the NJPW Road to Power Struggle tour took place this morning at the Kochi Prefectural Gymnasium in Kochi, Japan. Here are results, via Fightful:

* Yota Tsuji def. Yuya Uemura

* Suzuki-gun (DOUKI, Taichi & Zack Sabre Jr.) def. CHAOS (Hirooki Goto, Toru Yano & YOSHI-HASHI)

* Empire (Great O-Khan & Will Ospreay) def. Gabriel Kidd & Kazuchika Okada

* Suzuki-gun (El Desperado & Minoru Suzuki) def. Los Ingobernables de Japon (BUSHI & Shingo Takagi)

* BULLET CLUB (Chase Owens, Jay White & KENTA) def. Hiroshi Tanahashi, Kota Ibushi & Tomoaki Honma

* Los Ingobernables de Japon (Hiromu Takahashi, SANADA & Tetsuya Naito) def. BULLET CLUB (Dick Togo, EVIL & Yujiro Takahashi)