NJPW Road to the New Beginning Night Four Results

NJPW continued their ‘Road to the New Beginning’ tour today with night four at the New Aomori Prefecture Sports Park Maeda Arena in Aomori, Japan. Here are results, via Fightful:

* Yuya Uemura def. Yota Tsuji

* BULLET CLUB (El Phantasmo & Taiji Ishimori) def. Gabriel Kidd & Ryusuke Taguchi

* Toa Henare & Togi Makabe def. Hiroyoshi Tenzan & Manabu Nakanishi

* Suzuki-gun (El Desperado, Minoru Suzuki & Yoshinobu Kanemaru) def. Roppongi 3K (SHO & YOH) & Tomoaki Honma

* Los Ingobernables de Japon (BUSHI, EVIL & Shingo Takagi) def. CHAOS (Hirooki Goto & Tomohiro Ishii) & Tiger Mask

* CHAOS (Kazuchika Okada, Robbie Eagles & Will Ospreay) def. Suzuki-gun (DOUKI, Taichi & Zack Sabre Jr.)

* Los Ingobernables de Japon (Hiromu Takahashi, SANADA & Tetsuya Naito) def. BULLET CLUB (Gedo, Jay White & KENTA)