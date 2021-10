NJPW Sets Road to Power Struggle Lineups for October & November

– As previously noted, NJPW confirmed the lineup for the upcoming Power Struggle event on November 6 in Osaka, Japan. Additionally, New Japan has also confirmed the lineups for the NJPW Road to Power Struggle cards taking place in October and November, which you can see below:

October 25 – Osaka, Japan:

Elimination match: Hiroshi Tanahashi, Kazuchika Okada, Hirooki Goto, Tomohiro Ishii & YOSHI-HASHI vs. KENTA, Tama Tonga, Tanga Loa, EVIL & Yujiro Takahashi

Robbie Eagles, Tiger Mask, Hiroyoshi Tenzan & Master Wato vs. El Desperado, Yoshinobu Kanemaru, Zack Sabre Jr. & DOUKI

Shingo Takagi & SANADA vs. Satoshi Kojima & Tomoaki Honma

Toru Yano & Togi Makabe vs. Great-O-Khan & Aaron Henare

Hiromu Takahashi & BUSHI vs. Ryusuke Taguchi & Kosei Fujita

SHO vs. Ryohei Oiwa

October 26 – Tokyo, Japan:

IWGP Junior Heavyweight Tag Team Championship: El Desperado & Yoshinobu Kanemaru (c) vs. Robbie Eagles & Tiger Mask

Shingo Takagi & BUSHI vs. Zack Sabre Jr. & DOUKI

Kazuchika Okada, Hiroyoshi Tenzan & Satoshi Kojima vs. Tama Tonga, Tanga Loa & Jado

Hiroshi Tanahashi & Togi Makabe vs. KENTA & Gedo

Toru Yano & Tomoaki Honma vs. Great-O-Khan & Aaron Henare

Hirooki Goto, Tomohiro Ishii, YOSHI-HASHI & Master Wato vs. EVIL, Yujiro Takahashi, SHO & Dick Togo

SANADA & Hiromu Takahashi vs. Yuji Nagata & Ryusuke Taguchi

October 27:

Shingo Takagi, SANADA, Hiromu Takahashi & BUSHI vs. Zack Sabre Jr., El Desperado, Yoshinobu Kanemaru & DOUKI

Kazuchika Okada, Hiroyoshi Tenzan & Satoshi Kojima vs. Tama Tonga, Tanga Loa & Jado

Hiroshi Tanahashi & Tomoaki Honma vs. KENTA & Gedo

Toru Yano & Yuji Nagata vs. Great-O-Khan & Aaron Henare

Hirooki Goto, Tomohiro Ishii & YOSHI-HASHI vs. EVIL, Yujiro Takahashi & Dick Togo

Togi Makabe, Ryusuke Taguchi & Master Wato vs. Robbie Eagles, Tiger Mask & Ryohei Oiwa

SHO vs. Kosei Fujita

October 29:

Shingo Takagi & BUSHI vs. Zack Sabre Jr. & DOUKI

Kazuchika Okada, Hiroshi Tanahashi, Togi Makabe, Satoshi Kojima & Tomoaki Honma vs. KENTA, Tama Tonga, Tanga Loa, Gedo & Jado

Hirooki Goto, Tomohiro Ishii, YOSHI-HASHI & Tiger Mask vs. EVIL, Yujiro Takahashi, SHO & Dick Togo

SANADA & Hiromu Takahashi vs. Hiroyoshi Tenzan & Master Wato

Toru Yano & Yuji Nagata vs. Great-O-Khan & Aaron Henare

Robbie Eagles & Ryohei Oiwa vs. El Desperado & Yoshinobu Kanemaru

Ryusuke Taguchi vs. Kosei Fujita

October 30:

Shingo Takagi, SANADA, Hiromu Takahashi & BUSHI vs. Zack Sabre Jr., El Desperado, Yoshinobu Kanemaru & DOUKI

Kazuchika Okada, Hiroyoshi Tenzan & Satoshi Kojima vs. Tama Tonga, Tanga Loa & Jado

Hiroshi Tanahashi & Yuji Nagata vs. KENTA & Gedo

Hirooki Goto, Tomohiro Ishii & YOSHI-HASHI vs. EVIL, SHO & Dick Togo

Toru Yano & Tomoaki Honma vs. Great-O-Khan & Aaron Henare

Togi Makabe, Ryusuke Taguchi & Master Wato vs. Robbie Eagles, Tiger Mask & Kosei Fujita

Yujiro Takahashi vs. Ryohei Oiwa

October 31:

Shingo Takagi & Hiromu Takahashi vs. Zack Sabre Jr. & DOUKI

Kazuchika Okada, Hiroshi Tanahashi, Yuji Nagata & Tiger Mask vs. KENTA, Tama Tonga, Tanga Loa & Jado

Hirooki Goto, Tomohiro Ishii, YOSHI-HASHI & Master Wato vs. EVIL, Yujiro Takahashi, SHO & Dick Togo

SANADA & BUSHI vs. Togi Makabe & Ryusuke Taguchi

Great-O-Khan & Aaron Henare vs. Toru Yano & Tomoaki Honma

Robbie Eagles & Kosei Fujita vs. El Desperado & Yoshinobu Kanemaru

Yuto Nakashima vs. Ryohei Oiwa

November 1:

Shingo Takagi & BUSHI vs. Zack Sabre Jr. & DOUKI

Kazuchika Okada, Hiroshi Tanahashi, Tomoaki Honma & Master Wato vs. KENTA, Tama Tonga, Tanga Loa & Jado

Hirooki Goto, Tomohiro Ishii, YOSHI-HASHI & Ryusuke Taguchi vs. EVIL, Yujiro Takahashi, SHO & Dick Togo

SANADA & Hiromu Takahashi vs. Yuji Nagata & Tiger Mask

Great-O-Khan & Aaron Henare vs. Toru Yano & Togi Makabe

Robbie Eagles & Ryohei Oiwa vs. El Desperado & Yoshinobu Kanemaru

Yuto Nakashima vs. Kosei Fujita

November 4:

Shingo Takagi & Hiromu Takahashi vs. Zack Sabre Jr. & DOUKI

Kazuchika Okada, Hiroshi Tanahashi, Togi Makabe & Ryusuke Taguchi vs. KENTA, Tama Tonga, Tanga Loa & Jado

Hirooki Goto, Tomohiro Ishii, YOSHI-HASHI & Tiger Mask vs. EVIL, Yujiro Takahashi, SHO & Dick Togo

SANADA & BUSHI vs. Tomoaki Honma & Master Wato

Great-O-Khan & Aaron Henare vs. Toru Yano & Yuji Nagata

Robbie Eagles & Kosei Fujita vs. El Desperado & Yoshinobu Kanemaru

Yuto Nakashima vs. Ryohei Oiwa