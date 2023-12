NJPW World Tag League Night Thirteen Results & Updated Standings

NJPW held night thirteen of the World Tag League tournament earlier today at Karatsu City Cultural Gymnasium in Saga, Japan. Here are results, via Fightful:

* Oskar Leube def. Shoma Kato

* BULLET CLUB (Taiji Ishimori, Jack Bonza & Bad Luck Fale) def. Ryusuke Taguchi, Minoru Suzuki & Yuji Nagata

* BUSHI, Yota Tsuji, Zandokan Jr. & Shingo Takagi def. Tomoaki Honma, Tiger Mask, Soberano Jr. & Atlantis Jr. Tsuji and Zandokan then stole the masks of Soberano and Atlantis.

* Master Wato, Alex Zayne & Lance Archer def. Guerrillas of Destiny (Jado, El Phantasmo & Hikuleo)

* YOSHI-HASHI, Hirooki Goto, Hiroshi Tanahashi & Kazuchika Okada def. Just Five Guys (DOUKI, Yuya Uemura, Taichi & SANADA)

* NJPW World Tag League A Block: Gates of Agony (Bishop Kaun & Toa Liona) (2-5-0, 4 pts) def. Kaito Kiyomiya & Ryohei Oiwa (2-5-0, 4 pts)

* NJPW World Tag League A Block: HOUSE OF TORTURE (EVIL & Yujiro Takahashi) (3-4-0, 6 pts) def. Shota Umino & Ren Narita (3-4-0, 6 pts). Narita joined HOUSE OF TORTURE after the match.

* NJPW World Tag League A Block: United Empire (Great-O-Khan & HENARE) (4-3-0, 8 pts) def. CHAOS (Tomohiro Ishii & Toru Yano) (4-3-0, 8 pts)

* NJPW World Tag League A Block: BULLET CLUB War Dogs (Alex Coughlin & Gabe Kidd) (5-2-0, 10 pts) def. TMDK (Shane Haste & Mikey Nicholls) (5-2-0, 10 pts). War Dogs attacked TMDK after the match.

And here are the updated standings:

A Block:

BULLET CLUB War Dogs (Alex Coughlin & Gabe Kidd) (5-2-0, 10 pts)

TMDK (Shane Haste & Mikey Nicholls) (5-2-0, 10 pts)

CHAOS (Tomohiro Ishii & Toru Yano) (4-3-0, 8 pts)

United Empire (Great-O-Khan & HENARE) (4-3-0, 8 pts)

Shota Umino & Ren Narita (3-4-0, 6 pts)

HOUSE OF TORTURE (EVIL & Yujiro Takahashi) (3-4-0, 6 pts)

Kaito Kiyomiya & Ryohei Oiwa (2-5-0, 4 pts)

Gates of Agony (Bishop Kaun & Toa Liona) (2-5-0, 4 pts)

B Block:

Monstersauce (Lance Archer & Alex Zayne) (4-2-0, 8 pts)

Just 5 Guys (Taichi & Yuya Uemura) (4-2-0, 8 pts)

Hikuleo & El Phantasmo (4-2-0, 8 pts)

Bishamon (YOSHI-HASHI & Hirooki Goto) (3-2-1, 7 pts)

Yota Tsuji & Zandokan Jr. (3-3-0, 6 pts)

Soberano Jr. & Atlantis Jr. (2-3-1, 5 pts)

BULLET CLUB Rogue Army (Bad Luck Fale & Jack Bonza) (2-4-0, 4 pts)

Yuji Nagata & Minoru Suzuki (1-5-0, 2 pts)