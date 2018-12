Here is the non-spoiler match listing for tonight’s WWE Tribute to The Troops soecial. 411 will have live coverage tonight at 9PM ET…

* Daniel Bryan & Dean Ambrose vs. AJ Styles & Seth Rollins

* Ronda Rousey & Natalya vs. Nia Jax & Tamina

* Becky Lynch & Charlotte Flair vs. Mandy Rose & Sonya Deville

* Finn Balor vs. Drew McIntyre