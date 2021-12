NWA USA TV Taping Results (SPOILERS)

– NWA taped episodes of the NWA USA series on December 3 at GPB Studios in Atlanta, Georgia. Below are some results, courtesy of Cagematch.net:

* Colby Corino beat CW Anderson

* Luke Hawx beat PJ Hawx

* Ariya Daivari beat Jay Spade

* Marshe Rockett beat Anthony Mayweather

* Darius Lockhart beat Sal Rinauro

* Natalia Markova beat Kenzie Paige by DQ

* Kerry Morton beat Jamie Stanley

* Empty Arena: George South vs. Wrecking Ball Legursky

* Doug Williams & Nick Aldis beat Strictly Business (Chris Adonis & Thom Latimer)

* Marshe Rockett beat Miguel Robles

* NWA Junior Heavyweight Title Tournament Semi Final: Darius Lockhart beat Ariya Daivari

* NWA Junior Heavyweight Title Tournament Semi Final: Austin Aries beat Luke Hawx

* Homicide beat Alex Taylor

* Doug Williams beat Jay Bradley

* May Valentine vs. Natalia Markova ended in a no contest

* Austin Aries beat Ricky Morton