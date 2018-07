NXT Live Event Results 7.26.18: Look Everyone, It’s Tyler!

NXT Live Even Results from San Diego, California 7.26.18: Tyler Breeze Appears

Credit Danny Markman and PWinsider.com:

* Kassius Ohno beat Kona Reeves

* Kairi Sane and Jesse beat Vanessa Borne & Taynara Conti

* Brennan Williams beat Marcel Barthel

* Lars Sullivan beat Tyler Breeze, big pop for Breeze’s appearance

* Heavy Machinery and Johnny Gargano beat The Undisputed Era

* Shayna Baszler beat Candice LeRae to retain the NXT Women’s Title

* EC3 beat The Velveteen Dream

* Tommaso Ciampa beat Aleister Black to retain The NXT Title