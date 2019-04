NJPW Announces Cards For May 3 and 4 Wrestling Dontaku Events – Okada To Defend Against SANADA

NJPW has announced the match cards for the May 3 and 4 Wrestling Dontaku events, which will feature a main event of Kazuchika Okada defending the IWGP Heavyweight title against SANADA. As we previously reported, Hiroshi Tanahashi and Hiroyoshi Tenzan will both miss the tour due to injury.

– May 3rd – Fukuoka, Japan

* Ren Narita, Shota Umino & Tomoaki Honma vs. Toa Henare, Yota Tsuji & Yuya Uemura

* Ryusuke Taguchi, Tiger Mask, Jushin Thunder Liger & YOSHI-HASHI vs. Minoru Suzuki, TAKA Michinoku, El Desperado & Yoshinobu Kanemaru

* Will Ospreay, Toru Yano & Togi Makabe vs. Hikuleo, Tama Tonga & Tanga Loa

* SHO, YOH & Rocky Romero vs. Shingo Takagi, Tetsuya Naito & BUSHI

* Mikey Nicholls, Juice Robinson & Hirooki Goto vs. Chase Owens, Bad Luck Fale & Jay White

* Tomohiro Ishii & Kazuchika Okada vs. EVIL & SANADA

* NEVER Openweight Championship

Jeff Cobb (c) vs. Taichi

* IWGP Junior Heavyweight Championship

Dragon Lee (c) vs. Taiji Ishimori

– May 4th – Fukuoka, Japan

* Ren Narita & Shota Umino vs. Yuya Uemura & Yota Tsuji

* Ryusuke Taguchi, Tiger Mask, Toa Henare, YOSHI-HASHI & Jeff Cobb vs. Taichi, Yoshinobu Kanemaru, Minoru Suzuki, El Desperado & TAKA Michinoku

* Jushin Thunder Liger, Toru Yano & Togi Makabe vs. Jado, Tanga Loa & Tama Tonga

* Tomoaki Honma, Hirooki Goto, Mikey Nicholls & Juice Robinson vs. Jay White, Hikuleo, Chase Owens & Bad Luck Fale

* Will Ospreay & Dragon Lee vs. Taiji Ishimori & Mystery Partner

* SHO, YOH & Rocky Romero vs. BUSHI, Shingo Takagi & Tetsuya Naito

* Tomohiro Ishii vs. EVIL

* IWGP Heavyweight Championship

Kazuchika Okada (c) vs. SANADA