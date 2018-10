WWE released the following preview for tonight’s WWE Smackdown 1000. Join 411 at 8PM ET for our live coverage of the show…

* World Cup Qualifier: Rey Mysterio vs. Shinsuke Nakamura

* World Cup Qualifier: Rusev vs. The Miz

* The Undertaker comes to Smackdown 1000

* Evolution reunites: Triple H, Batista, Randy Orton & Ric Flair to appear at Smackdown 1000