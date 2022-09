STARDOM 5 Star Grand Prix Results 9.17.22

– STARDOM held its latest 5-Star Grand Prix 2022 show earlier today at the Edion Arena Osaka in Osaka, Japan. The event had an announced attendance of 526 people. Below are some results from STARDOM’s official website:

* STARS (Koguma & Momo Kohgo) beat Cosmic Angels (Tam Nakano & Waka Tsukiyama) and Ami Sourei & Lady C at 7:26.

* Blue Stars Block: Suzu Suzuki (4) beat Saya Iida (4) at 6:56.

* Red Stars Block: Maika (12) beat Unagi Sayaka (2) at 6:50.

* Red Stars Block: Mai Sakurai (9) vs. Risa Sera (11) ended in a double count-out at 7:01.

* Blue Stars Block: MIRAI (12) beat Mina Shirakawa (6) at 10:35.

* Red Stars Block: Saki Kashima (8) beat Utami Hayashishita (10) at 6:53.

* Red Stars Block: Syuri (12) beat SAKI (6) at 11:52.

* Blue Stars Block: Starlight Kid (8) beat Natsupoi (10) at 13:26.

Here are the latest point standings:

Red Stars

12 – AZM

12 – Himeka

12 – Maika

12 – Syuri

11 – Risa Sera

10 – Utami Hayashishita

10 – Tam Nakano

9 – Mai Sakurai

8 – Koguma

8 – Saki Kashima

6 – SAKI

2 – Unagi Sayaka

2 – Momo Kohgo

Blue Stars

14 – Hazuki

12 – Saya Kamitani

12 – MIRAI

11 – Giulia

11 – Mayu Iwatani

10 – Ami Sourei

10 – Natsupoi

8 – Starlight Kid

6 – Momo Watanabe

6 – Mina Shirakawa

4 – Saya Iida

4 – Suzu Suzuki

0 – Hanan

STARDOM continues the 5-Star Grand Prix on September 24 in Takadanobaba.