STARDOM 5STAR Grand Prix 2024 Day 6 Results & Updated Standings

Day six of STARDOM’s 5STAR Grand Prix 2024 took place on Sunday, and the results and updated standings are online. You can check out the results below from the show, per Fightful:

* Red Stars-A: Maika (8) def. Ruaka (1)

* Red Stars-A: Hazuki (6) def. Yuna Mizumori (0)

* Red Stars-B: Mei Seira (6) def. Saya Iida (2)

* Natsuko Tora def. Aya Sakura

* Red Stars-A: Natsupoi (6) def. Konami (4)

* Red Stars-B: Momo Watanabe (2) def. Tam Nakano (0)

* Red Stars-B: AZM (8) def. Mayu Iwatani (6)

Updated Standings

RED STARS-A

8 – Maika

6 – Hazuki

6 – Natsupoi

5 – Manami

4 – Konami

1 – Ruaka

0 – Yuna Mizumori

RED STARS-B

8 – AZM

6 – Mayu Iwatani

6 – Tomoka Inaba

6 – Mei Seira

2 – Saya Iida

2 – Momo Watanabe

0 – Tam Nakano

BLUE STARS-A

5 – Starlight Kid

5 – Saori Anou

4 – Syuri

4 – Xena

2 – Anna Jay

2 – Miyu Amasaki

2 – Koguma

BLUE STARS-B

6 – Saya Kamitani

5 – Hanan

4 – Risa Sera

3 – Suzu Suzuki

2 – Ranna Yagami

2 – Saki Kashima

2 – Thekla