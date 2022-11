– STARDOM held the 12th Goddess of Stardom-League League Battle show earlier today at Sagae City Gymnasium in Sagae City, Japan. The event had an announced attendance of 326 people. Below are some results, per STARDOM’s website:

* Blue Goddess Block: MaiHime (Maika & Himeka) (4) beat wing*gori (Hanan & Saya Iida) (0) at 8:48.

* Blue Goddess Block: BMI2000 (Natsuko Tora & Ruaka) (6) beat 02Line (AZM & Miyu Amasaki) (2) at 9:22.

* Blue Goddess Block: The New Eras (MIRAI & Ami Sourei) (3) beat Wa KaWild Venus (Waka Tsukiyama & SAKI) (2) at 9:46.

* Red Goddess Block: Peach Rock (Mayu Iwatani & Momo Kohgo) (2) beat Mai Fair Lady (Mai Sakurai & Lady C) (0) at 7:39.

* Meltear (Natsupoi & Tam Nakano) vs. FWC (Hazuki & Koguma) vs. Karate Brave (Syuri & Tomoka Inaba) ended in a 15-minute time limit draw.

* Red Goddess Block: Mafia Bella (Giulia & Thekla) (6) beat We Love Tokyo Sports (Saki Kashima & Fukigen Death) (2) at 7:00.

* Red Goddess Block: Aphrodite (Utami Hayashishita & Saya Kamitani) (4) beat Black Desire (Momo Watanabe & Starlight Kid) (1) at 13:42.

Here are the updated standings for the STARDOM 12th Goddess of Stardom Tag League:

Red Goddess Block

6 – Mafia Bella (Giulia & Thekla)

4 – AphroditE (Utami Hayashishita & Saya Kamitani)

3 – Karate Brave (Syuri & Tomoka Inaba)

2 – meltear (Tam Nakano & Natsupoi)

2 – We Love Tokyo Sports (Saki Kashima & Fukigen Death)

2 – Peach Rock (Mayu Iwatani & Momo Kohgo)

1 – Black Desire (Momo Watanabe & Starlight Kid)

0 – Mai Fair Lady (Mai Sakurai & Lady C)

Blue Goddess Block

6 – BMI2000 (Natsuko Tora & Ruaka)

4 – FWC (Hazuki & Koguma)

4 – MaiHime (Maika & Himeka)

3 – The New Eras (MIRAI & Ami Sourei)

3 – 7Upp (Nanae & Yuu)

2 – 02line (AZM & Miyu Amasaki)

2 – Wa KaWild Venus (Waka Tsukiyama & SAKI)

0 – wing*gori (Hanan & Saya Iida)