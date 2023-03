– STARDOM held its latest event today in Hachiojo City. The event had an announced attendance of 512 people. Below are some results, per STARDOM’s website:

* Lady C and Yuna Mizumori beat Ram Kaichow via DQ at 7:43.

* Club Venus (Mina Shirakawa & Mariah May) beat Oedo Tai (Ruaka & Rina) at 9:18.

* Donna del Mondo (Giulia, Maika & Mai Sakurai) beat STARS (Koguma, Hanan & Momo Kohgo) at 9:13.

* God’s Eye (Syuri, MIRAI & Ami Sourei) beat STARS (Mayu Iwatani, Hazuki & Saya Iida) at 12:34.

* Oedo Tai (Momo Watanabe, Starlight Kid, Natsuko Tora, Saki Kashima & Fukigen Death) beat Queen’s Quest (Utami Hayashishita, Saya Kamitani, AZM, Miyu Amasaki & Hina) at 14:27.

* MaiHime (Maika & Himeka) beat Meltear (Natsupoi & Tam Nakano) at 14:04.

* After the main event, Himeka requested a match with Syuri and Giulia for her retirement tour.