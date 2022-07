STARDOM Summer North Tour 2022 Results 7.16.22: God’s Eye vs. STARS in Headliner

– STARDOM was back in action for Summer North Tour 2022 in the Sundome Kitami in Kitami, Hokkaido. The event had an announced 171 attendees. Below are some results, courtesy of STARDOM’s official website:

* Mina Shirakawa beat Mai Sakurai and Saki Kashima at 7:13.

* Donna del Mondo (Giulia & Maika) beat Queen’s Quest (Saya Kamitani & Lady C) at 10:22.

* Queen’s Quest (Utami Hayashishita & AZM) beat STARS (Mayu Iwatani & Momo Kohgo) at 10:49.

* Cosmic Angels (Tam Nakano, Natsupoi & Unagi Sayaka) beat Oedo Tai (Starlight Kid, Momo Watanabe & Ruaka) at 13:59.

* God’s Eye (Syuri, MIRAI & Ami Sourei) beat STARS (Hazuki, Koguma & Saya Iida) at 19:43.