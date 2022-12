– STARDOM held an event for its Yearend Tour 2022 last night at the Edion Arena Osaka in Osaka, Japan. Below are some results, per STARDOM’s official website:

* Tomoka Inaba beat Lady C at 8:17.

* BMI2000 (Natsuko Tora & Ruaka) beat STARS (Koguma & Momo Kohgo) at 8:57.

* Oedo Tai (Momo Watanabe & Saki Kashima) def. Cosmic Angels (Natsupoi & Waka Tsukiyama) at 9:20.

* Starlight Kid beat Thekla at 7:08.

* Tam Nakano beat Mai Sakurai at 12:14.

* Queen’s Quest (Utami Hayashishita, Saya Kamitani & AZM) beat STARS (Mayu Iwatani, Hazuki & Saya Iida) at 13:51.

* Donna del Mondo (Giulia, Himeka & Maika) beat God’s Eye (Syuri, MIRAI & Ami Sourei) at 21:31.