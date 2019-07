This Week’s Highspots Wrestling Network Additions Include Brian Cage’s Bachelor Party

Highspots Wrestling Network has announced the latest additions to the service, which include the Brian Cage’s Bachelor Party event held by Bar Wrestling.

Tremendously Awkward: Colin Delaney

Sorry. We brought them back and things get awkward…tremendously awkward pretty quickly. The boys of Team Tremendous are back and making it awkward just like the good old day with the extremely cute Colin Delaney. So sit back get ready for conspiracy theories and Bill’s off the wall comments.

Topics Include:

Broken Faces

Pop Rock

Scorpio

Horrible Refs

E-C-DUB

Snake People

Jesse Ventura

Bar Wrestling 39 Brian Cage’s Bachelor Party – July 10, 2019 – Bootleg Theater – Los Angeles, CA

1. Reno SCUM vs Hawk Aerie

2. Killer Death Machines vs The Bomb Baes

3. Daga vs Eli Everfly vs Teddy Hart vs Jake Crist

4. PPRAY vs Rich Swann & Willie Mack

5. Joey Ryan, Scorpio Sky & Luchasaurus vs Eli Drake, Chris Dickinson & Mike Verna

6. Sami Callihan vs Killer Kross

7. 4 On 1 Handicap Match

Kiera Hogan, Scarlett Bordeaux, Su Yung & Tessa Blanchard vs Brian Cage

Bar Wrestling 40 Brian and Melissa’s Wedding Reception – July 12, 2019 – American Legion Post #241 – Baldwin Park, CA

1. Teddy Hart vs Chris Dickinson vs Andy Brown vs Rich Swann

2. Ryan Taylor & Watts vs Hawk Aerie

3. Tyler Bateman vs Gentleman Jervis

4. Tessa Blanchard vs Daga

5. RockNES Monsters vs Reno Scum

6. Joey Ryan vs Kiera Hogan

7. Ray Rosas vs Orange Cassidy

Girlfight Wrestling & The Resistance: Death Becomes Her 2

Girlfight Wrestling and The Resistance present “Death Becomes Her 2” a one night, 8 women Deathmatch tournament held July 13th 2019 in Summit, IL.

First Round Matches

Barbwired Boards: Marlie Knox VS Randi West

Death Bats: Khloe VS Amazing Maria

Fans bring weapons: Sabrina VS Addy Starr

Light Tubes: Jewells Malone VS Nina Monet

Semi Final 1 Junkyard Deathmatch (Car parts, chains and more):

Semi Final 2 Bullrope and Slicer board

Finals: No Rope Barbwire Massacre

NGW: Bad Times At El Patron

NGW presents “Bad Times At El Patron” live from the infamous El Patron Event Center in K-Town, Knoxville, TN

Menace VS Shane Andrews

Hendu Family (Mike Cobb & Kaden Sade w/JB Hendu) VS Manscout Jake Manning & Ryan Dookie w/ Lemonjuice Mcgee

Luscious Lawrence VS AJ Grey

Southern Bad Boys & Tracy Smothers VS The Lost Boys

Revolt VS Lynch Mob

Matt Cross VS Myron Reed

NGW Championship Match: Shawn Hoodrich (c) VS Sugar Dunkerton

El Patron Bar Brawl: Kenji Brea VS Su Yung

Northeast Wrestling Presents Destiny 2019 – NEW Arena – Bethany, CT -6/29/19

1. The Graysons vs. InZanely Rude

2. First Round Match: Keith Youngblood vs. Chris Battle

3. First Round Match: Chuck O’Neil vs. “Big Bacon” Brad Hollister

4. First Round Match: Duke of Danger Daniel Evans w/ Baron Von Vito vs. Wrecking Ball Legursky

5. First Round Match: JT Dunn vs. Christian Casanova

6. The Perfect Gamble vs. Maine State Posse

7. Jimmy Preston vs. Brett Ryan Gosselin

8. Semi Finals Match 1

9. Semi Finals Match 2

10. Finals

AJ Styles: IWA-MS Vol 4

A.J. Styles vs. Chris Candido (10/20/04)

A.J. Styles vs. Petey Williams vs. Chris Sabin vs. Christopher Daniels (10/21/04)

A.J. Styles vs. CM Punk (10/23/04)

A.J. Styles vs. Joker (5/11/07)

A.J. Styles vs. Tiger Mask IV (5/12/07)

Tyler Black (Seth Rollins): Early Years Vol 4

Tyler Black vs. Ricochet (4/21/06)

Tyler Black vs. Brandon Thomaselli (4/22/06)

Tyler Black vs. Kevin Steen (5/18/06)

Tyler Black vs. Trik Davis (5/19/06)

Tyler Black vs. Josh Abercrombie (8/11/06)

Tyler Black vs. Josh Abercrombie – Loser Leaves IWA (9/30/06)

Claudio Castagnoli (Cesaro): Early Years Vol 4

Kings of Wrestling (Claudio Castagnoli & Chris Hero) vs. Tough Crazy Bastards (Necro Butcher & Toby Klein) (9/10/05)

Claudio Castagnoli vs. “American Dragon” Bryan Danielson (9/23/05)

Kings of Wrestling (Claudio Castagnoli & Chris Hero) vs. Team Masturbation (Beef Wellington & Excalibur) (10/8/05)

Claudio Castagnoli vs Arik Cannon (10/13/05)

Claudio Castagnoli vs Ruckus (11/12/05)

Kings of Wrestling (Claudio Castagnoli & Chris Hero) vs. BLKOUT (Eddie Kingston & Sabian) (12/10/05)

Mia Yim: Early Years Vol 3

Mia Yim vs. Su Yung – PWX – Enemy Territory 2: Dawn of a New Day – (3/15/14)

Mia Yim vs. Su Yung – PWX – Scout’s Honor – (3/16/14)

Mia Yim vs. Jessicka Havok – WSU – United – (7/12/14)

Lucha Sisters (Mia Yim & Leva Bates) vs. World’s Cutest Tag Team (Joey Ryan & Candice LeRae) – Queens of Combat 3 – (11/30/14)PPW- Pure Power Wrestling – PowerSlam!

In The Ring: Stevie Richards

Rene Dupree Shoot Interview