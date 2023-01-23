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This Week’s WWE Network on Peacock Schedule Includes Royal Rumble Festivities

January 23, 2023 | Posted by Joseph Lee
WWE Royal Rumble 2023 Image Credit: WWE

WWE has announced the schedule for this week’s WWE Network on Peacock content, which includes the Royal Rumble this Saturday.

Monday, Jan. 23
Raw Talk – 11:05 p.m. ET (also available on free tier)

Wednesday, Jan. 25
Monday Night Raw (12/26/22) (also available on free tier)
WWE’s The Bump – 1 p.m. ET (also available on free tier)
WWE NXT (1/25/23)

Thursday, Jan. 26
This Week in WWE

Friday, Jan. 27
NXT Level Up – 10 p.m. ET
WWE This is Awesome 201: Most Awesome Royal Rumble Moments

Saturday, Jan. 28
WWE Main Event (1/12/23)
The SmackDown LowDown – 12 p.m. ET (also available on free tier)
wXw We Love Wrestling #39
Ultimate Royal Rumble 3 – 10 a.m. ET
La Previa: Royal Rumble 2023
WWE’s The Bump – 3 p.m. ET (also available on free tier)
WWE Royal Rumble 2023 Kickoff – 7 p.m. ET (also available on free tier)
WWE Royal Rumble 2023 – 8 p.m. ET

Sunday, Jan. 29
Friday Night SmackDown (12/30/22)

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article topics :

Peacock, Royal Rumble, WWE Network, Joseph Lee

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