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This Week’s WWE Network on Peacock Schedule Includes Royal Rumble Festivities
WWE has announced the schedule for this week’s WWE Network on Peacock content, which includes the Royal Rumble this Saturday.
Monday, Jan. 23
Raw Talk – 11:05 p.m. ET (also available on free tier)
Wednesday, Jan. 25
Monday Night Raw (12/26/22) (also available on free tier)
WWE’s The Bump – 1 p.m. ET (also available on free tier)
WWE NXT (1/25/23)
Thursday, Jan. 26
This Week in WWE
Friday, Jan. 27
NXT Level Up – 10 p.m. ET
WWE This is Awesome 201: Most Awesome Royal Rumble Moments
Saturday, Jan. 28
WWE Main Event (1/12/23)
The SmackDown LowDown – 12 p.m. ET (also available on free tier)
wXw We Love Wrestling #39
Ultimate Royal Rumble 3 – 10 a.m. ET
La Previa: Royal Rumble 2023
WWE’s The Bump – 3 p.m. ET (also available on free tier)
WWE Royal Rumble 2023 Kickoff – 7 p.m. ET (also available on free tier)
WWE Royal Rumble 2023 – 8 p.m. ET
Sunday, Jan. 29
Friday Night SmackDown (12/30/22)