This Week’s WWE Network on Peacock Schedule Includes Royal Rumble Festivities

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WWE has announced the schedule for this week’s WWE Network on Peacock content, which includes the Royal Rumble this Saturday.

Monday, Jan. 23

Raw Talk – 11:05 p.m. ET (also available on free tier)

Wednesday, Jan. 25

Monday Night Raw (12/26/22) (also available on free tier)

WWE’s The Bump – 1 p.m. ET (also available on free tier)

WWE NXT (1/25/23)

Thursday, Jan. 26

This Week in WWE

Friday, Jan. 27

NXT Level Up – 10 p.m. ET

WWE This is Awesome 201: Most Awesome Royal Rumble Moments

Saturday, Jan. 28

WWE Main Event (1/12/23)

The SmackDown LowDown – 12 p.m. ET (also available on free tier)

wXw We Love Wrestling #39

Ultimate Royal Rumble 3 – 10 a.m. ET

La Previa: Royal Rumble 2023

WWE’s The Bump – 3 p.m. ET (also available on free tier)

WWE Royal Rumble 2023 Kickoff – 7 p.m. ET (also available on free tier)

WWE Royal Rumble 2023 – 8 p.m. ET

Sunday, Jan. 29

Friday Night SmackDown (12/30/22)