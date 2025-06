Today’s WWE x AAA Worlds Collide Lineup

– WWE x AAA Worlds Collide streams later today on WWE’s YouTube channel at 3:00 pm EST/12:00 pm PST. Here’s today’s lineup:

* AAA Mega Championship Match: El Hijo del Vikingo (c) vs. Chad Gable

* Legado Del Fantasma vs. Psycho Clown & El Hijo de Dr. Wagner Jr. & Pagano

* Stephanie Vaquer & Lola Vice vs. Chik Tormenta & Dalys

* WWE NXT North American Championship Fatal 4-Way Match: Ethan Page (c) vs. Laredo Kid vs. Je’Von Evans vs. Rey Fenix

* Lince Dorado & The LWO’s Dragon Lee & Cruz Del Toro vs. Octagon Jr. & Aero Star & Mr. Iguana

* Rey Mysterio also advertised to appear.