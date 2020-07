Tokyo Joshi and DDT Pro To Stream on FITE TV This Month

FITE TV has announced that it will stream events from Tokyo Joshi and DDT Pro Wrestling later on this month. This includes Tokyo Joshi Pro’s Brandnew Wrestling 4 on July 22 (at 11 PM ET) and DDT Pro’s Summer Vacation 2020 on July 23 (at 5 AM ET).

The card for Brandnew Wrestling 4 includes:

* Princess of Princess Champion Yuka Sakazaki vs Yuki Aino

* Princess Tag Champions Rika Tatsumi & Miu Watanabe vs. Shoko Nakajima & Hyper Misao

The card for Summer Vacation 2020 features:

* KO-D Openingweight Champion Tetsuya Endo vs. Yuki Ueno.

* KO-D 6-Man Tag Champion Kazusada Higuchi & Yukio Sakaguchi & Saki Akai vs. HARASHIMA & Antonio Honda & Riho.

* Akiyama Army (Jun Akiyama & Makoto Oishi & Mizuki Watase & Hideki Okatani) vs. ALLOUT Full-on Warfare (Konosuke Takeshita & Akito & Shunma Katsumata & Yuki Iino.

* Chris Brokers & Drew Parker vs Daisuke Sasaki & Nobuhiro Shimatani.

* Toru Owashi & Naomi Yoshimura & Kazuki Hirata vs Danshoku Dieno & Super Sasadango Machine & Seigo Tachibana.

* Soma Takao & Mad Paulie vs Yukio Naya & Keigo Nakamura.

* DDT EXTREME Champion Shinya Aoki vs Maku Donaruto.