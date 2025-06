– CMLL holds an AEW and ROH crossover tonight at the Arena Mexico. Bandido will defend his ROH World Title against Máscara Dorada, plus a lot more. Tonight’s show will be available to members on the CMLL YouTube channel. Here’s tonight’s lineup:

* ROH World Championship Match: Bandido (c) vs. Máscara Dorada

* CMLL World Tag Team Championship Match: Ángel de Oro & Niebla Roja (c) vs. CRU

* Persephone vs. Red Velvet

* Neón vs. Hologram

* Atlantis Jr. vs. Josh Alexander

* Hechicero, Último Guerrero & Averno vs. Konosuke Takeshita, Kyle Fletcher & Rocky Romer

¡ESTE MARTES TENDREMOS UNA FUNCIÓN INTERNACIONAL! CMLL VS AEW/ROH 📍Arena México

🗓️ Martes 17 de Junio '25

🕣 7:30 p.m.

🗓️ Martes 17 de Junio '25

🕣 7:30 p.m.

🎟️ taquillas y Ticketmaster 📺 Transmisión EN VIVO en exclusiva para miembros del canal #MartesDeArenaMéxico — Lucha Libre CMLL (@CMLL_OFICIAL) June 17, 2025