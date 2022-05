Tonight’s NWA Powerrr Lineup: Mickie James vs. Natalia Markova, Tag Team War

– NWA Powerrr returns with a new episode tonight on FITE TV at 6:05 pm EST. Here’s the lineup:

* Colby Corino vs. A.J. Cazana

* Team War Match: Ill Begotten (Alex Taylor, Jeremiah Plunkett & Rush Freeman) vs. Jax Dane, Odison & * Parrow vs. Gold Rushhh (BLK Jeez, Marshe Rockett & Jordan Clearwater)

* The Hex (Allysin Kay & Marti Belle) vs. Madi Wrenkowski & Kenzie Paige

* Mickie James vs. Natalia Markova

