Tournament Lineup For Tomorrow’s NJPW G1 Climax Event

– Here are the tournament matches set for tomorrow’s NJPW G1 Climax, which airs at 5:30AM ET on New Japan World…

* Kenny Omega vs. Juice Robinson

* Kota Ibushi vs. SANADA

* Tomohiro Ishii vs. Zack Sabre Jr

* Tetsuya Naito vs. Tama Tonga

* Hirooki Goto vs. Toru Yano

G1 BLOCK B

* Kenny Omega: 3-0 (6pts.)* Kota Ibushi: 2-1 (4pts.)* SANADA: 2-1 (4pts.)* Tetsuya Naito: 2-1 (4pts.)* Tomohiro Ishii: 2-1 (4pts.)* Hirooki Goto: 1-2 (2pts.)* Tama Tonga: 1-2 (2pts.)* Zack Sabre Jr: 1-2 (2pts.)* Toru Yano: 1-2 (2pts.)* Juice Robinson: 0-3 (0pts.)