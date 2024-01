Two Matches Added to Tonight’s AEW Collision

All Elite Wrestling has announced two more matches for tonight’s episode of AEW Collision in St. Louis, MO. Roderick Strong will take on Matt Sydal, while Thunder Rosa faces Queen Aminata. Here’s the updated lineup:

* Eddie Kingston & Ortiz vs. Claudio Castagnoli & Bryan Danielson

* Jon Moxley vs. Shane Taylor

* Buddy Matthews vs. Daniel Garcia

* Roderick Strong vs. Matt Sydal

* Thunder Rosa vs. Queen Aminata

* Adam Copeland’s open challenge

TONIGHT!#AEWCollision@ChaifetzArena | St Louis, MO

LIVE | 8pm ET/7pm CT | TNT@RoderickStrong vs @MattSydal#UndisputedKingdom's Roderick Strong is focused on @orangecassidy's #AEW International title, but first he must face St. Louis' own Matt Sydal! LIVE TONIGHT on TNT! pic.twitter.com/NaeBefdxqD — All Elite Wrestling (@AEW) January 20, 2024