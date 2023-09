Updated Betting Odds For Tonight’s WWE NXT No Mercy

WWE will present their latest NXT premium live event, No Mercy, tonight on Peacock from Bakersfield, California. The final betting odds are available now, via BetOnline:

NXT North American Championship Match

Dominik Mysterio (c) – 400

Trick Williams +250

NXT Championship Match

Carmelo Hayes (c) -150

Ilja Dragunov +110

NXT Women’s Championship Match (Extreme Rules)

Becky Lynch (c) -500

Tiffany Stratton +300

Singles Match

Bron Breakker -200

Baron Corbin +150

NXT Heritage Cup Match (British Rounds Rules)

Noam Dar (c) -150

Butch +110

NXT Tag Team Championships Match

Tony D’Angelo & Channing “Stacks” Lorenzo (c) -200

The Creed Brothers +300

Angel Garza & Humberto Carrillo +300

OTM (Lucien Price & Bronco Nima) +1000

Singles Match (Pre-show)

Blair Davenport -1000

Kelani Jordan +500