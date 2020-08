Updated Lineup for NJPW Summer Struggle Night 5 Event

– New Japan Pro Wrestling (NJPW) has announced the updated lineup for tonight’s Summer Struggle 2020 Night 5 event. The event will be held on August 6 at Tokyo’s Korakuen Hall.

The card will feature the opening round tournament matchups for the vacant NEVER 6-Man Tag Team Championship. You can view the full updated lineup from NJPW below:

* NEVER Openweight 6-Man Tag Team Championship Tournament: Los Ingobernables De Japon (Shingo Takagi, BUSHI & SANADA) vs Suzuki-Gun (Minoru Suzuki, El Desperado & DOUKI)

* NEVER Openweight 6-Man Tag Team Championship Tournament: CHAOS (Kazuchika Okada, SHO & Toru Yano) vs BULLET CLUB (Yujiro Takahashi, Jado & Gedo)

* Hiroshi Tanahashi, Kota Ibushi & Yuya Uemura vs Suzuki-Gun (Zack Sabre Junior, El Desperado & Yoshinobu Kanemaru)

* Satoshi Kojima, Togi Makabe & Tomoaki Honma vs CHAOS (YOSHI-HASHI, Tomohiro Ishii & Toru Yano)

* Master Wato & Hiroyoshi Tenzan vs. Yota Tsuji & Ryusuke Taguchi

* Yuji Nagata vs. Gabriel Kidd