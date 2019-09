Updated Lineups For ROH-CMLL Global Wars Espectacular

– Here’s a look at the updated lineups for the upcoming ROH-CMLL Global Wars Espectacular tour:

9/6 in Dearborn, Michigan:

*ROH Champion Matt Taven & Vinnie Marseglia vs. Volador Jr. & Triton.

*Villain Enterprises’ Marty Scurll & PCO & Brody King & Flip Gordon vs. Okumura & Rey Bucanero & Hechicero & Barbaro Cavernario.

*RUSH vs. Stuka Jr. in their first-ever singles bout.

*Bandido vs. Jay Briscoes for the first time ever.

*Dalton Castle & Joe Hendry vs. Jay Lethal & Jonathan Gresham.

9/7 in Chicago, IL:

*ROH Champion Matt Taven vs. Volador Jr.

*RUSH vs. Barbaro Cavernario.

*Jeff Cobb & Jay Lethal & Jonathan Gresham vs. Caristico & Stuka Jr. & Triton.

*Bandido & Tracy Williams & Mark Haskins vs. PCO & Flip Gordon & Brody King.

*Colt Cabana vs. Kenny King vs. Marty Scurll vs. Dalton Castle.

9/8 in Milwaukee, Wisconsin:

*ROH Champion Matt Taven & Vinnie Marseglia vs. RUSH & Jeff Cobb.

*ROH Tag Team Champions The Briscoes & Cavernario vs. Bandido & Mark Haskins & Tracy Williams.

*Caristico & Stuka Jr. & Volador Jr. vs. Okumura & Hechicero & Rey Bucanero.

*Flip Gordon vs. PJ Black vs. Triton.

*Jay Lethal & Jonathan Gresham vs. Silas Young & Josh Woods.

*The Bouncers vs. Villain Enterprises’ PCO & Brody King.

*The Allure vs. Kelly Klein & Stacy Shadows.