After the latest NJPW Summer Struggle event, here are the updated standings for the Super Junior Tag Lague:

1. El Phantasmo & Taiji Ishimori (3-0, 6 pts)

2. Robbie Eagles & Tiger Mask (3-0, 6 pts)

3. Yoshinobu Kanemaru & El Desperado (3-0, 6 pts)

4. Ryusuke Taguchi & Master Wato (1-2, 2 pts)

5. SHO & YOH (0-3, 0 pts)

6. Gedo & Dick Togo (0-3, 0 pts)