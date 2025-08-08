wrestling / News
Updated Tickets Sale Numbers For Upcoming WWE Events, Including Tonight’s Smackdown
The Wrestling Observer Newsletter has updated ticket sale numbers for upcoming WWE events, including tonight’s Smackdown in Montreal. There are currently 11,137 tickets out for that show.
RAW in Quebec City on August 11 has 8,771 tickets out.
Smackdown in Boston on August 15 has 10,636 tickets out.
RAW in Philadelphia on August 18 has 7,134 tickets out.
NXT in Philadelphia on August 19 has 903 tickets out.
Smackdown in Dublin on August 22 has 9,069 tickets out. It’s virtually sold out.
NXT Heatwave in Lowell has 917 tickets out.
A live event in Newcastle on August 24 has 7,267 tickets out.
A live event in Leeds on August 27 has 5,473 tickets out.
A live event in Cardiff on August 28 has 4,506 tickets out. It is almost sold out.
Smackdown in Chicago on September 5 has 9,480 tickets out.
RAW in Milwaukee on September 8 has 4,673 tickets out.
Smackdown in Norfolk on September 12 has 4,765 tickets out.
RAW in Raleigh on September 29 has 5,106 tickets out.
Smackdown in Cincinnati on October 3 has 3,016 tickets out.
RAW in Dallas on October 6 has 5,996 tickets out.
Survivor Series in San Diego on November 29 in San Diego has 25,590 tickets out. The venue can hold around 35,000.