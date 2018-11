Updated WWE Survivor Series Card (SPOILERS)

Following last night’s WWE Raw and today’s Smackdown taping, here is the updated WWE Survivor Series card…

* RAW vs. SmackDown: WWE Universal Champion Brock Lesnar vs. WWE Champion AJ Styles

* RAW vs. SmackDown: WWE Intercontinental Champion Seth Rollins vs. WWE United States Champion Shinsuke Nakamura

* RAW vs. SmackDown: RAW Women’s Champion Ronda Rousey vs. SmackDown Women’s Champion Becky Lynch

* RAW vs. SmackDown: RAW Tag Team Champions The Authors of Pain (Akam, Rezar) vs. SmackDown Tag Team Champions The Bar (Cesaro, Sheamus)

* RAW vs. SmackDown: 5-on-5 Traditional Elimination Match: Braun Strowman, Dolph Ziggler, Drew McIntyre, TBA (Team Captain: Baron Corbin) vs. Shane McMahon, Daniel Bryan, The Miz, Rey Mysterio, TBA (Team Captains: Miz & Bryan)

* RAW vs. SmackDown: 5-on-5 Traditional Elimination Match: TBA (Team Captain: Alexa Bliss) vs. Carmella, Naomi, Sonya Deville, Asuka, and Charlotte Flair

* RAW vs. SmackDown: 5-on-5 Traditional Elimination Tag Teams Match: TBA vs. The Usos, The New Day, TBA (Team Captains: Usos)