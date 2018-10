Earlier today, tickets for WWE Crown Jewel went on sale in Riyadh, Saudi Arabia at the King Saud University Stadium. The Chairman of the General Sport Authority said the show sold out in less than three hours.

في أقل من ٣ ساعات تم بيع تذاكر wwe بالكامل 👍🏻🇸🇦🙏🏻♥️ — تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) October 27, 2018